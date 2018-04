Ulkomaat

Useita kuollut öljylähteen tulipalossa Indonesiassa

Useita ihmisiä on kuollut laittomalla öljylähteellä sattuneessa tulipalossa Indonesian Acehissa. Kuolleita on ainakin kymmenen, kertovat Indonesian viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan. Uhriluku saattaa edelleen nousta.



Ainakin kolme taloa on tuhoutunut palossa, joka syttyi tiistai-iltana Suomen aikaa. Aikaisin keskiviikkoaamuna paloa ei oltu vielä saatu hallintaan.



Tulipalon syttymissyystä ei aikaisin keskiviikkona aamulla Suomen aikaa ollut selvyyttä.