Ulkomaat

EU:n ja YK:n Syyria-kokous jäi kauas avustustavoitteista, Suomenkin tuki vähenee 10 miljoonalla tänä vuonna

Bryssel

Brysselissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ulkoministeri

Mogherini

Soini

Syyrian