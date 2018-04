Ulkomaat

Pohjois-Koreasta mieleen jäi se, mitä ei näytetty – ”Pohjois-Koreassa ei ole köyhiä ihmisiä”, meille sanottiin

mieleen jäävät pyörimään asiat, joita näkee, mutta Pohjois-Korean suhteen kävi toisin. Kotiinpaluun jälkeen eniten on mietityttänyt se, mitä ei nähnyt.Matkustin Pohjois-Koreassa kahdeksan journalistin ryhmässä 11 päivää.Maailman suljetuin maa valitsi tarkoin, mitä ulkomaalaisille toimittajille näytetään. Haastatteluja ei saanut tehdä vapaasti, ja tulkkina toiminut valvoja otti kuvan muistiinpanoista. Kun liikuimme tavallisen kansan keskellä, piti käyttää sinistä hihanauhaa, jossa luki koreaksi toimittaja.Eliitin asuttamassa pääkaupungissa Pjongjangissa oli jo paikoin hyvinkin modernia. Sitä esiteltiin innolla. Maassa, jossa suurella osalla kansasta on ainakin jonkinasteinen nälkä, yltäkylläisyyttä alleviivattiin monin tavoin: toimittajat esimerkiksi suorastaan hukutettiin ruokaan ja olueen.”Pohjois-Koreassa ei ole köyhiä ihmisiä”, mukana kulkenut valvoja kertoi ja jatkoi: ”Maa ei ole mitenkään erityisen suljettu.”näkivät toista. Pohjoiskorealaiset eivät esimerkiksi käytä internetiä, vaan maan omaa intranetiä. Ulkomaalaiset ujostuttivat.Kun matkustimme läpi maaseudun Pyongsongiin, Kaesongiin ja Hyangsaniin, tuntikausien bussimatkoilla nähty yleinen niukkuus oli silmiinpistävää. Ylipainoisia ei näkynyt.Tiet olivat huonossa kunnossa. Ihmiset paikkasivat asvaltin reikiä käsin seoksella, jota tehtiin savuttavissa peltitynnyreissä teiden varsilla.Kevätkylvöissä näkyi enemmän härkiä kuin traktoreita. Työkalut olivat alkeellisia, joskus ihmiset kyntivät pelkkä puukeppi apunaan. Vettä haettiin muovitonkilla joista. Ihmiset keräsivät risuja.Kun sade oli piiskannut vuoristossa kiemurtelevan hiekkatien kelvottomaan kuntoon, sadat ihmiset saapuivat kunnostamaan sitä.Kuka heidät käski hommiin, kysyimme.”Ei kukaan. He tulivat täysin vapaaehtoisesti.”viikolla HS:n sunnuntaisivuilla ilmestyy juttu, jossa kerron, miltä näytti elämä ikkunan takana maassa, joka on meiltä länsimaisilta pientä siivua lukuun ottamatta suljettu.Lähiaikoina kerron HS.fi:ssä ja lehden sivuilla myös siitä, millaisen kodin pohjoiskorealainen olympiavoittaja sai lahjaksi Kim Jong-unilta, miten politiikka liittyy koulureppuihin Pohjois-Koreassa ja miten maan syvää Amerikka-vihaa pidetään yllä.Täytyy olla rehellinen: aika Pohjois-Koreassa herätti enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia.Meille korostettiin useaan kertaan maan kohtelevan ihmisiään tasapuolisesti. Kerran tällainen keskustelu käytiin maantien varrella, jossa oikealla puolella ihmiset kuokkivat peltoa paljain käsin samalla, kun vasemmalta meidät ohitti kiiltävä katumaasturi, joka oli sisustettu kauttaaltaan kullanvärisellä Louis Vuittonilla. Kojelaudalla lepäsi armeijan hattu.