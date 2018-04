Sarjamurhaaja murtautui vuosikymmenten ajan koteihin USA:ssa, tappoi ainakin 12 ja raiskasi 45 – FBI otti ex-poliisin kiinni teoista epäiltynä

Ulkomaat

asti vapaalla jalalla liikkunut sarjamurhaaja ja -raiskaaja on otettu kiinni Yhdysvalloissa Kaliforniassa, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.Uutistoimistojen mukaan 72-vuotias murhamies on entinen poliisi, joka on käyttänyt teoissaan erityistä raakuutta. Hän on murhannut vähintään 12 kertaa ja raiskannut 45 naista.Murhaaja teki tekonsa käyttäen usein samaa kaavaa: hän kyttäsi uhrejaan pitkään, murtautui näiden koteihin, sitoi, paloitteli ja raiskasi. Hän on myös pakottanut uhrien puolisoita katsomaan hirmutekojaan.murhasi ensimmäisen uhrinsa tiettävästi jo vuonna 1979. Ensimmäisen raiskauksen uskotaan tapahtuneen kolme vuotta aiemmin.Uhreista nuorin oli teini-ikäinen ja vanhin neljissäkymmenissä.Poliisi pääsi miehen jäljille dna:n avulla. Murhaaja otettiin kiinni kotitalostaan, jossa hän on asunut jo 20 vuoden ajan.on liikkunut vuosien saatossa monenlaisia nimityksiä.Häntä on kutsuttu muun muassa nimityksillä Golden State Killer (Kultaisen osavaltion tappaja) ja Original Night Stalker (Alkuperäinen yövaanija).