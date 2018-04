Ulkomaat

Ainakin yhdeksän kuoli tulvassa Israelissa – kuolleet 18-vuotiaita

Ainakin yhdeksän nuorta on kuollut tulvassa Israelissa Kuolleenmeren eteläpuolella, kertovat viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.



Maan poliisin mukaan kaikki kuolleet ovat 18-vuotiaita. Nuoret olivat osa armeijaan valmistavaa ryhmää.



Ryhmään kuului 20 henkilöä. Yksi ihminen on kateissa. Nuoria on etsitty helikopterilla.



Israelin tulvat ovat rankkasateen aiheuttamia.