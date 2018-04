Ulkomaat

Syyrian valtion­televisio: Armeija on vallannut kyliä länsi­valtojen tukemalta liittoumalta

armeija kertoi sunnuntaina vallanneensa kyliä, jotka ovat olleet länsivaltojen tukeman syyrialaisen liittouman SDF:n hallussa. Asiasta uutisoi Syyrian valtiollinen televisio, kertovat uutistoimisto Reuters ja AFP.Vallatuiksi ilmoitetut kylät sijaitsevat Eufrat-joen itäpuolella lähellä Syyrian ja Irakin rajaa.Venäjän tukeman Syyrian armeijan ja SDF-liittouman väliset yhteenotot ovat olleet harvassa. Armeija on keskittynyt taistelemaan jihadistijärjestö Isisiä vastaan alueilla, jotka sijaitsevat Eufrat-joesta länteen. Myös kurdijoukkojen johtama liittouma on taistellut Isisiä vastaan, mutta joen itäpuolella.Tarkkailujärjestö Syrian Observatory for Human Rightsin mukaan yhteenotoissa olisi kuollut kuusi liittouman sotilasta, kertoo AFP.on repeytynyt useiden joukkojen hallintaan. Eufrat-joella kohtaavat Venäjän tukema Syyrian armeija ja Irakin suunnasta omaa operaatiotaan johtava Yhdysvallat liittolaisineen. Yhteenottojen on pelätty johtavan Venäjän ja Yhdysvaltojen välien kiristymiseen.Venäjällä on alueella esimerkiksi palkkasotureita, jotka kuuluvat Syyrian hallitusta tukeviin joukkoihin. Heitä on kuollut muun muassa hyökkäyksessä SDF-liittouman tukikohtaan.