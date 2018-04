Heikki Klaavuniemi on maahan­muuttajien lapsi ja ruotsi­demokraatti, eikä hän näe siinä ristiriitaa – ”Kaikista voi tulla ruotsalaisia, mutta toisille se on vaikeampaa kuin toisille” Ruotsalaista nationalismia ja ankaraa maahanmuuttopolitiikkaa kannattavassa puolueessa monella on suomalainen tausta.