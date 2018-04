Tanskan kansalainen syytti Youtubessa valheellisesti Malesian poliisia hidastelusta, joutuu kuukaudeksi vankilaan

Ulkomaat

Tanskan kansalainen syytti Youtubessa valheellisesti Malesian poliisia hidastelusta, joutuu kuukaudeksi vankil

Malesialainen tuomioistuin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteen mukaan

Laki koskee

Valeuutisiin on