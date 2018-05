Iowan osavaltio hyväksyi tiukan aborttilain – jos ultraäänessä havaitaan sikiön sydämenlyönti, aborttia ei saa tehdä

Ulkomaat

Iowan osavaltio hyväksyi tiukan aborttilain – jos ultraäänessä havaitaan sikiön sydämenlyönti, aborttia ei saa

Iowan

Iowan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudella

Aborttioikeutta

Mississippin