Unkari listasi suomalaiset naiset valtion vihollisiksi – ”Pelon luominen on koko listan avain”, sanoo listalle päätynyt Aiski Ryökäs

Ulkomaat

Unkari listasi suomalaiset naiset valtion vihollisiksi – ”Pelon luominen on koko listan avain”, sanoo listalle

Budapest.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paikalla

Unkari

”Solidaarisuus kriminalisoidaan.”

Orbán

Lista

Lista