Ria Novosti: Isisin jäseniksi epäiltyjä otettu kiinni Venäjällä iskujen suunnittelusta

Isisin jäseniksi epäityjä on pidätetty Venäjällä, kertoo uutistoimisto Reuters.Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi perjantaina, että se on torstain ja perjantain välisenä aikana pidättänyt viisi Isisin solun jäsentä Jaroslavlin kaupungissa, joka sijaitsee neljän tunnin ajomatkan päässä Moskovasta koilliseen.FSB:n mukaan kiinniotetut jäsenet olisivat suunnitelleet iskuja useisiin eri kohteisiin Venäjällä.Venäjän tietotoimisto RIA Novosti kertoi asiasta ensimmäisenä. Sen mukaan pidätetyillä oli hallussaan kotitekoisia räjähteitä ja aseita.Pidätyksestä on kertonut myös venäläinen uutistoimisto Interfax.