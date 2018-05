Ulkomaat

Kuusitoista ihmistä kuollut kaivoksen sortumassa Pakistanissa

ihmistä on kuollut hiilikaivoksella sorruttua Pakistanissa, kertovat uutistoimistot. Hiilikaivos sortui siellä tapahtuneen kaasuräjähdyksen takia.Yhdeksän ihmistä on loukkaantunut, heistä kaksi vakavasti, kertoo Quettan alueen johtava hallintovirkamies Jawaid Shahwani uutistoimisto AFP:lle. Onnettomuus sattui Marwaarhissa Quettan itäpuolella.”Kaivokseen muodostui metaania, joka räjähti”, Shahwani kertoi AFP:lle. ”Tämän johdosta kaivoksen katto sortui.”Loukkaantuneet on kaikki saatu vietyä sairaalaan, mutta ruumiiden nostaminen kaivoksen raunioista vie vielä aikaa.kaivosten turvallisuus ja ilmanvaihto ovat uutistoimistojen mukaan tunnetusti heikkoja.Vuonna 2011 43 ihmistä kuoli kun kaivos sortui räjähdysten takia samassa Balochistanin provinssissa kuin missä viimeisimpään onnettomuuteen joutunut kaivos sijaitsee.Balochistan on Pakistanin kaivosprovinssi, jossa on huomattavia kaasu- ja mineraaliesiintymiä. Provinssi on suurin Pakistanin neljästä provinssista ja siellä asuun noin seitsemän miljoonaa ihmistä.