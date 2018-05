Lähi-idän sinnikkäin demokratia äänestää ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen – Hizbollahille veikataan menestystä Libanonin vaaleissa

Ulkomaat

Lähi-idän sinnikkäin demokratia äänestää ensimmäistä kertaa yhdeksään vuoteen – Hizbollahille veikataan menest

Libanon

Äänestys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalivoittajaksi

Libanon

Vallanjako

Libanon

Politiikka

Kaikesta