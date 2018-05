Meidän vai teidän Aleksanteri? Kreikka ja Makedonia neuvottelevat ratkaisua lähes 30-vuotiseen kiistaan, jossa kyse on nimestä, identiteetistä ja antiikin ajan suurimmasta sotapäälliköstä

Fakta

Kitkerä nimikiista



Kreikka ja Makedonia ovat kiistelleet jälkimmäisen nimestä koko Makedonian itsenäisyyden ajan.



Kreikka on estänyt Makedonian etenemisen EU- ja Nato-jäsenyyspoluilla nimikiistan takia.



Maiden hallitukset neuvottelevat nimikiistan ratkaisusta YK:n välityksellä. Kompromissina on esitetty vaihtoehtoa, jossa Makedoniasta tulisi esimerkiksi Ylä- tai Pohjois-Makedonia.



Kunnianhimoinen tavoite on, että jonkinlainen ratkaisu syntyisi kesään mennessä.