Lauantaiaamuna Welchin perhe pakeni koiran ja ankan kanssa kun laava lähestyi kotia: Kuvakooste näyttää Havaijin tulivuorenpurkauksen

Ulkomaat

Lauantaiaamuna Welchin perhe pakeni koiran ja ankan kanssa kun laava lähestyi kotia: Kuvakooste näyttää Havaij

Viisi kotia

Kilauea on

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

on tuhoutunut Yhdysvaltain Havaijin suurimmalla saarella käynnissä olevassa tulivuorenpurkauksessa. Yhteensä noin kaksituhatta ihmistä on evakuoitu Kilauea-tulivuoren purkautuessa.Purkaus alkoi perjantaina useiden maanjäristysten jälkeen kun saarta ravisteli voimakkain järistys yli 40 vuoteen. Yhteensä saarella on viisi aktiivista tulivuorta.Sula laava voi saavuttaa 1 100 asteen lämpötilan.maailman aktiivisimpia tulivuoria, sen nykyinen purkautuminen on teknisesti ottaen jatkunut jo yli kolme vuosikymmentä, aina vuodesta 1983. Vuosien 1983 ja 1990 välillä laavavirta tuhosi yli 180 kotia.Sunnuntai-iltaan mennessä yhdenkään ihmisen ei uutistoimistojen mukaan ollut ilmoitettu loukkaantuneen, mutta vaarana ovat myös purkauksen myötä syntyvät ja leviävät myrkylliset kaasut kuten rikkioksidi. Tuulen suunnan vaihtuessa yhä useamman havaijilaisen pitää ehkä muuttaa väliaikaisesti evakuointikeskuksiin.HS:n kuvakooste näyttää luonnonmullistuksen ja sen, miten ihmiset ja eläimet sen keskellä elävät.