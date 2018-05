Ulkomaat

Yhdysvaltain suurlähetystön kyltit ilmestyivät Jerusalemiin – Rauhanneuvottelija pettyi: ”Ratkaisu on laiton”

Vähintään

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Katukyltit

Yhdysvallat

Ennen äänestystä