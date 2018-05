Sydänvaivainen 92-vuotias havittelee paluuta Malesian johtoon – yrittää syrjäyttää vanhan suojattinsa tukenaan entinen arkkivihollinen, joka istuu vankilassa homoseksistä

Ulkomaat

Sydänvaivainen 92-vuotias havittelee paluuta Malesian johtoon – yrittää syrjäyttää vanhan suojattinsa tukenaan

Malesian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mahathir

Nyt

Najibin

Mahathirin

Opposition

Mahathiria