Kilauea-tulivuoren purkautuminen pakotti tuhannet ihmiset pakenemaan Havaijilla – video näyttää valuvan laavan etenemisen läpi kaupungin

Ulkomaat

Kilauea-tulivuoren purkautuminen pakotti tuhannet ihmiset pakenemaan Havaijilla – video näyttää valuvan laavan

Tuhansia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kilauea

Videolta

ihmisiä on evakuoitu Yhdysvaltain Havaijin suurimmalla saarella Kilauea-tulivuoren purkautuessa.Purkaus alkoi viime perjantaina voimakkaan maanjäristyksen ravisteltua saarta, kertoo uutistoimisto Reuters.Järistys oli voimakkain yli 40 vuoteen.Luonnonmullistuksessa vaarana ovat laavan lisäksi purkauksessa syntyvät ja leviävät myrkylliset kaasut kuten rikkioksidi.on maailman aktiivisimpia tulivuoria, sen nykyinen purkautuminen on teknisesti ottaen jatkunut jo yli kolme vuosikymmentä, aina vuodesta 1983.Vuosien 1983 ja 1990 välillä laavavirta tuhosi yli 180 kotia.voi katsoa, miten laava valuu hitaasti läpi Punan kaupungin, jossa on tuhoutunut jo useita kymmeniä koteja.Sula laava voi saavuttaa jopa 1100 asteen lämpötilan.