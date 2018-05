Ulkomaat

Kongossa löydetty jälleen ebolaa – ainakin 17 kuollut verenvuotokuumeeseen

demokraattisen tasavallan viranomaiset ovat vahvistaneet 17 uutta kuolemaa alueella, jolla esiintyy ebolaa, kertovat uutistoimistot.Alueella 21 ihmistä on sairastunut verenvuotokuumeeseen ja 17 kuollut, kertoo maan terveysministeriö tiedotteessa tiistaina. Ministeriö kuvailee tilannetta ”kansanterveydelliseksi hätätilaksi, jolla on vaikutusta myös kansaivälisesti”, kertoo uutistoimisto Reuters.Tautitapauksista on otettu näytteitä ja ainakin kaksi on vahvistettu ebolan aiheuttamiksi.ebolatapaukset löytyivät Bikoron kylän läheltä maan luoteisosasta.Maailman terveysjärjestön WHO:n ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön asiantuntijat ovat matkanneet alueelle tutkimaan tapauksia ja koordinoimaan toimintaa taudin leviämisen pysäyttämiseksi, kertoo uutistoimisto AFP.Operaation tueksi WHO on vapauttanut miljoona dollaria eli noin 840 000 euroa hätävaroja.on jo yhdeksäs kerta, kun Kongon demokraattisessa tasavallassa esiintyy verenvuotokuumetta aiheuttavaa ebolavirusta. Tauti on saanut nimensäkin maan itäosan läpi kulkevan Ebola-joen mukaan, uutistoimisto Reuters kertoo.Viimeksi ebolaa havaittiin maassa alle vuosi sitten. Tuolloin tartunnan sai kahdeksan ihmistä. Heistä neljä kuoli.on yksi maailman pahamaineisimmista taudeista, sillä se tarttuu ja tappaa helposti.Kongon suuret etäisyydet ja harva asutus tekevät kuitenkin yleensä taudin eristämisestä ja leviämisen pysäyttämisestä suhteellisen helppoa.Ebolan arvellaan leviävän maassa laajoille alueille lepakoiden mukana, sillä ne voivat kantaa virusta kuolematta siihen. Ihmisiin virus tarttuu yleensä saastuneesta lihasta.