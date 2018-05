Ulkomaat

Laava pursuaa maan repeämistä Havaijilla – tulivuoren­purkaus saattaa jatkua jopa kuukausia

Kilauean

tulivuori Havaijilla on ollut 35 vuotta lähes jatkuvassa purkautumisen tilassa. Perjantaina 6,9 magnitudin maanjäristys aiheutti laavan purkautumisen, jonka odotetaan jatkuvan pitkälle kesään.Järistys oli voimakkain Havaijilla vuoden 1975 jälkeen.Laavaa eli sulaa kiveä purkautui perjantaina jopa 90 metrin korkeuteen. Maahan on avautunut repeämiä, joista pursuaa laavaa eli sulaa kiveä, jonka lämpötila voi olla 1 093 astetta celsiusta. Repeämät ovat jo neljä kilometriä pitkiä, ja niiden odotetaan jatkavan liikettään kohti itää.Kukaan ei ole kuollut tai loukkaantunut purkauksissa, mutta jo 1 700 ihmistä on määrätty evakuoitaviksi. Viranomaisten mukaan laava on tuhonnut 36 kotia.