Ulkomaat

Jo neljästoista ihmisen jalka löytyi Kanadan länsi­rannikolta – lähes kaikissa jaloissa on löydettäessä ollut

Kanadalaisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Edellinen

Oikaisu: Uutisessa kirjoitettiin ensin virheellisesti Kanadan itärannikosta, kun kyse on länsirannikosta.