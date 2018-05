Ulkomaat

Valtamerien syvimmästä kohdasta Mariaanien haudasta löytyi muovipussi

Tutkijat

Pohjasta on löytynyt muun muassa metallia, kumia, kalastusvälineitä ja lasia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löytö

”Ajattelemme yhä, että syvämeri on kaukainen ja koskematon maailma.”

Brittilehti

Mariaanien