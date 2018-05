Kuka saa käyttää sulkapäähinettä ja saako enää sanoa intiaani? HS selvitti, miten Pohjois-Amerikassa puhutaan alkuperäiskansojen oikeuksista

Ulkomaat

Kuka saa käyttää sulkapäähinettä ja saako enää sanoa intiaani? HS selvitti, miten Pohjois-Amerikassa puhutaan

Suomessa

on jo kuukausien ajan keskusteltu kiivaasti Pohjois-Amerikan intiaaneista ja heidän sulkapäähineistään.Kuka kuuluu alkuperäiskansaan ja kuka saa käyttää sen symboleja? Onko enää edes sallittua puhua intiaaneista? HS kokosi tähän juttuun vastauksia keskustelun herättämiin kysymyksiin.Suomessa keskustelu kulttuurisesta omimisesta on vielä melko alussa, mutta Pohjois-Amerikassa sitä on käyty jo vuosikymmenien ajan. Kulttuurisella omimisella tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa valtakulttuuri ottaa käyttöön vähemmistökulttuurin symboleja.Viimeksi keskustelu ryöpsähti huhtikuun lopussa, kun Yleisradio päätti https://www.hs.fi/nyt/art-2000005662424.html poistaa Herra Heinämäen Lato-orkesteri -ohjelman Pikku Kakkosesta ja Lasten Areenasta ja siirtää sen Elävään arkistoon. Ohjelmassa esiintyy stereotyyppinen intiaanipäällikköhahmo Punanata.Yhdysvalloissa esimerkiksi moni urheiluseura on luopunut intiaanilogoistaan ja -maskoteistaan. Viimeksi baseballseura Cleveland Indians ilmoitti tammikuussa, että se luopuu intiaanipäällikkölogostaan ensi vuoden alussa.Euroopassa intiaanisymboleja käyttäviä joukkueita on edelleen paljon, eivätkä ne pidä sitä ongelmana, kertoo The New York Times https://www.nytimes.com/2018/05/07/sports/native-american-mascots-europe.html Tällaisia joukkueita on myös Suomessa. Sali­bandy­liigassa pelaa espoolainen Westend Indians ja sali­bandyn alasarjoissa Itä-Vantaan Intiaanit.Pohjois-Amerikassa myös moni musiikkifestivaali on kieltänyt sulkapäähineiden käytön festivaaliyleisöltä.

Millä nimellä Amerikan alkuperäiskansoja pitäisi kutsua? Saako sanoa intiaani?

Suomen

Intiaani-nimitys on peräisin Amerikkaan saapuneelta Kristoffer Kolumbukselta https://www.hs.fi/haku/?query=kristoffer+kolumbukselta , joka luuli saapuneensa Intiaan ja kutsui paikallisia intialaisiksi, los indios. Englannin indian ja espanjan indio tarkoittavat sekä intiaania että intialaista.Yhdysvalloissa ja Kanadassa on nykyisin korrektimpaa käyttää alkuperäiskansoista nimityksiä Native Americans ja First Nations People. Euroopassa intiaani-nimitystä käytetään edelleen yleisesti.Myös Yhdysvalloissa käytetään edelleen American Indian -termiä, koska monet alkuperäiskansojen järjestöt käyttävät sitä, sanoo tutkijatohtori Reetta Humalajoki https://www.hs.fi/haku/?query=reetta+humalajoki Turun yliopistosta.Humalajoki on keskittynyt tutkimuksessaan alkuperäiskansoihin, etnisyyteen ja identiteettiin.Hänen mukaansa osa alkuperäiskansojen edustajista on mieluummin American Indian ja osa Native American.”Yleensä käytetään kansan omaa nimitystä, esimerkiksi Cherokee tai Navajo. On kaikkein varminta miettiä, mikä kansa on kyseessä ja käyttää heidän nimitystään”, Humalajoki sanoo.kielessä intiaani kuulostaa hänen mielestään vanhahtavalta.”En ole toisaalta keksinyt, mikä olisi intiaanille hyvä vaihtoehto. Olen itse pyrkinyt käyttämään alkuperäiskansa-sanaa. Se voi olla hankala eikä muotoudu hyvin eri tarkoituksiin”, hän sanoo.Humalajoki kaipaisi suomeen sopivaa vastinetta native-sanalle, jota Pohjois-Amerikassa käytetään alkuperäiskansoista.

Ketkä sulkapäähinettä saavat käyttää?

Päähine

Ei ole olemassa yhtä yhtenäistä intiaanikulttuuria, vaan pelkästään Yhdysvalloissa on yli 570 valtion tunnustamaa alkuperäiskansaa, joista kaikilla on omat kulttuurinsa. Monilla kansoista ei ole lainkaan sulkapäähinettä.Esimerkiksi Yhdysvaltain suurimmalla alkuperäiskansalla navajoilla ei ole päähineitä. Sulkapäähineitä on lisäksi erilaisia, eli kaikki eivät ole lännenelokuvista tuttuja viuhkamaisia tasankokansojen päähineitä.Sulkapäähine on yksilön ansaitsema symboli, jonka yhteisö myöntää. Kuka tahansa ei voi itse päättää alkaa käyttää päähinettä, vaan se myönnetään sillä perusteella, miten on toiminut yhteisön puolesta, Humalajoki sanoo.on siis kunnia-asia. Kansojen välillä on hänen mukaansa eroavaisuuksia siinä, mistä syystä ja kenelle kunnia voidaan antaa.Kaikki kansat eivät esimerkiksi myönnä päähinettä naisille, vaan naisille on omat symboliset esineet.Presidentti Urho Kekkonen https://www.hs.fi/haku/?query=urho+kekkonen sai 1961 Minnesotan-vierailullaan sulkapäähineen kunnianosoituksena ojibwa-kansan edustajilta. Ojibwat ovat olleet läheisissä tekemisissä Suurten järvien alueen suomalaissiirtolaisten kanssa.

Minkälaista keskustelua intiaaneista käydään Pohjois-Amerikassa?

Sulkakeskustelua

Keskustelu muistuttaa Humalajoen mukaan Suomessa käytävää keskustelua.Alkuperäiskansan edustajat, jotka ottavat julkisesti kantaa kulttuuriseen omimiseen, saavat usein osakseen vihapuhetta, ja heidän kokemuksensa kyseenalaistetaan.Samaan aikaan alkuperäiskansojen edustajat kokevat edelleen valtaväestön syrjintää.Tuore esimerkki https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005668708.html on tältä viikolta. Poliisi poisti maanantaina kaksi teini-ikäistä Mohawk-kansaan kuuluvaa poikaa tutustumiskierrokselta Coloradon yliopistossa. Yhden kierroksella olleen oppilaan vanhempi oli soittanut poliisille, koska hänen mukaansa pojat eivät näyttäneet kuuluvan ryhmään ja käyttäytyivät oudosti.Tapauksesta on viime päivinä keskusteltu kiivaasti Yhdysvalloissa.Humalajoen mukaan teinipoikien tapaus ”näyttää asian ytimen”: ”Valtaväestö haluaa ottaa käyttöön alkuperäiskansojen sulkapäähineitä ja muita kulttuurisia symboleja, mutta alkuperäiskansat kokevat edelleen syrjintää.”on Yhdysvalloissa käyty monena vuonna koulujen ja yliopistojen päättäjäisjuhlien aikaan. Moni oppilaitos on kieltänyt alkuperäiskansaan kuuluvilta opiskelijoilta sulan kiinnittämisen päättäjäishattuun sillä perusteella, että sulka ei kuulu asuun.Kotkan sulka on pyhä symboli, jonka heimon vanhempi jäsen perinteisesti antaa nuorelle merkkinä suuresta saavutuksesta kuten valmistumisesta.Monessa osavaltiossa opiskelijat ovat vieneet asian oikeuteen, kertoo The Kansas City Star -lehti http://www.kansascity.com/news/nation-world/national/article76052302.html Tämän vuoden maaliskuussa Etelä-Dakotan kuvernööri hyväksyi lain, jonka mukaan opiskelijoilla on oikeus käyttää sulkia päättäjäisseremonioissa.”On kaksinaismoralismia, että alkuperäiskansa ei saa arkielämässään käyttää symboleja kokematta syrjintää, mutta valtaväestön edustaja voi käyttää samoja asioita omiin tarkoituksiinsa”, Humalajoki sanoo.

Kuinka paljon intiaaneja on nykyään ja missä he asuvat?

Kanadassa

Alkuperäiskansojen

Yhdysvalloissa alkuperäiskansoihin kuuluvia oli tuoreimmassa vuoden 2010 väestönlaskennassa https://www.census.gov/prod/cen2010/briefs/c2010br-10.pdf 5,2 miljoonaa eli 1,6 prosenttia väestöstä. Luvussa ovat mukana myös Alaskan alkuperäiskansat aleutit, jupikit ja inuiitit.2,9 miljoonaa on puhtaasti alkuperäiskansaa ja 2,3 miljoonaa alkuperäisväestön ja muiden etnisten ryhmien jälkeläisiä. Jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat myös intiaanien ja suomalaissiirtolaisten jälkeläiset, ”fintiaanit”.Alkuperäisväestö keskittyy Mississippijoen länsipuolelle, koska eurooppalaiset pakottivat heidät siirtymään joen länsipuolelle.Osavaltioista suurin alkuperäisväestö on Kaliforniassa, Oklahomassa, Arizonassa ja Texasissa ja kaupungeista New Yorkissa ja Los Angelesissa.Valtaosa alkuperäiskansojen edustajista, 78 prosenttia, asuu nykyisin reservaattien ja muiden erityisalueiden ulkopuolella.alkuperäiskansoihin kuuluu kolme ryhmää.First Nations -kansat ja pohjoisen inuiitit ovat nykyisen Kanadan valtion alueen alkuperäisiä asukkaita.Métis-kansaan kuuluu First Nations -intiaanien ja eurooppalaisten siirtolaisten jälkeläisiä. Métis-kansalla on oma kulttuuri ja kieli, eivätkä kaikki eurooppalaisten ja intiaanien jälkeläiset kuulu kansaan.Vuoden 2016 väestönlaskennassa http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/171025/dq171025a-eng.htm noin 1,7 miljoonaa ilmoitti kuuluvansa alkuperäiskansoihin. Se on 4,9 prosenttia väestöstä. First Nations -kansoihin kuuluu noin 980 000 ihmistä.Kanadan osavaltioista eniten alkuperäiskansojen edustajia asuu Ontariossa, Brittiläisesä Kolumbiassa ja Albertassa.edustajien määrä kasvaa nopeasti sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Syynä on sekä luonnollinen väestönkasvu eliniän pitenemisen ja keskimääräistä korkeamman syntyvyyden takia että se, että yhä useampi ilmoittaa väestönlaskennassa kuuluvansa alkuperäiskansaan.Esimerkiksi Ontariossa alkuperäisväestö kasvoi vuosikymmenessä noin 49 prosenttia.Kanadassa on Humalajoen mukaan viime aikoina kohistu siitä, että Quebecissa ja Ontariossa on paljon ”feikki-intiaaneja”, jotka väittävät kuuluvansa alkuperäiskansaan jonkun etäisen esivanhemman perusteella mutta joilla ei ole minkäänlaista yhteyttä nykyiseen alkuperäiskansayhteisöön.

Miten alkuperäiskansoilla nykyisin menee?

Suuret

”Se riippuu alueesta ja kansasta, on tosi suuria eroavaisuuksia”, Humalajoki sanoo.Valtaosa alkuperäiskansojen edustajista asuu nykyään kaupungeissa. Vanha kuva reservaateista ja niiden sulkeutuneisuudesta ei vastaa enää todellisuutta, hän huomauttaa.Kanadassa on Humalajoen mukaan viime vuosina käyty Yhdysvaltoja enemmän keskustelua alkuperäiskansojen tilanteesta.Kuluneen kevään ajan Kanadassa käytiin vilkasta keskustelua alkuperäisväestön oikeudellisesta asemasta. Keskustelu sai alkunsa, kun vuonna 2016 alkuperäisväestöön kuulunutta nuorta miestä ampunut mies jätettiin tänä keväänä tuomitsematta.”Tapaus on herättänyt suurta huolta siitä, saako alkuperäiskansaan kuuluva oikeutta”, Humalajoki sanoo.öljyputkihankkeet sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa ovat herättäneet kiivasta vastustusta https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005121135.html alkuperäiskansojen keskuudessa ja herättäneet myös maailmanlaajuisen ympäristöliikkeen.Sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump https://www.hs.fi/haku/?query=donald+trump että Kanadan pääministeri Justin Trudeau https://www.hs.fi/haku/?query=justin+trudeau ovat viime kuukausina edistäneet suurten öljyputkien rakentamista alkuperäiskansojen naapuriin.HS vieraili maaliskuussa 2017 Standing Rockin reservaatissa Pohjois-Dakotassa ja tapasi öljyputken vastustajia. Jutun voit lukea tästä https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005121135.html Trumpin kanta ei ole ollut yllättävä, mutta Trudeau’ta pidetään alkuperäiskansojen keskuudessa petturina, Humalajoki sanoo.”Hänellä oli suuret puheet sovinnosta, mutta juhlallisen puheen jälkeen hän puoltaa öljyputkia, jotka käytännössä estävät alkuperäiskansojen oikeuksien toteutumista.”

Miten paljon Suomessa tiedetään intiaaneista?

Suomessa on Humalajoen mukaan paljon kiinnostusta intiaaneja kohtaan. Monen mielikuva on peräisin länkkärielokuvista ja sarjakuvista. Nykypäivän alkuperäiskansoista tiedetään hänen mukaansa vähemmän.Humalajoen mukaan Suomessa tiedetään jopa enemmän Pohjois-Amerikan alkuperäiskansoista kuin saamelaisista.Osittain syynä on amerikkalaisen populaarikulttuurin voima. Kyse voi olla hänen mukaansa myös siitä, että jotkut suomalaiset ovat historiaa vääristellen verranneet itseään intiaaneihin, kansaan, joka taisteli suurta valtaa vastaan.