Irak valitsee maalleen jälleenrakentajia – ensimmäisiä Isisin kukistamisen jälkeisiä vaaleja valvoo jopa 900 000 poliisia ja sotilasta

Ulkomaat

Irak valitsee maalleen jälleenrakentajia – ensimmäisiä Isisin kukistamisen jälkeisiä vaaleja valvoo jopa 900 0

Sodasta

Vaalit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Konfliktin

Tärkein

Yksi

Monet

Konfliktit