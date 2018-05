Ulkomaat

Päärit johtavat brexit-kapinaa, mutta ”pingispeli” on vasta alussa: 7 tärkeää kysymystä brexitin etenemisestä

Lontoo / Bryssel

Britannian

Maylle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Onko päärien kapinalla väliä?

2. Miksi brittihallitus riitelee tulliliitosta?

3. Mitä vaihtoehtoja tulliliitolle on?

4. Miksi aina palataan Pohjois-Irlantiin?

5. Mitä britit ehdottavat turvallisuus­yhteistyöstä?

6. Kuka on heikoilla ja kuka vahvoilla?

7. Milloin tämä kaikki oikein loppuu?