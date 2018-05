Ulkomaat

”Maahanmuuttajien makea elämä voi jatkua, kunnes paikallisilta ihmisiltä loppuu kärsivällisyys tai viranomaisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen iso

Kolmas

Kirjoittaja on eläkkeellä oleva ulkomaantoimittaja, joka on työskennellyt Moskovassa, Washingtonissa ja Brysselissä.