Jerusalemin suurlähetystön avajaispäivästä tuli verisin neljään vuoteen – Trump ja Netanjahu voitonriemuisina: ”Suuri päivä”

Ulkomaat

Jerusalemin suurlähetystön avajaispäivästä tuli verisin neljään vuoteen – Trump ja Netanjahu voitonriemuisina:

Yhdysvaltain

Yhdysvaltain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palestiinan

Avajaisten

Yhdysvaltain

Lähetystön

Yhdysvaltain