Juutalaisvaltio olisi voinut syntyä Argentiinaan, Siinain niemimalle tai Itä-Afrikkaan – Israelin perustajat valitsivat Palestiinan ja valmistautuivat heti hyökkäykseen

Ulkomaat

Juutalaisvaltio olisi voinut syntyä Argentiinaan, Siinain niemimalle tai Itä-Afrikkaan – Israelin perustajat v

”Kumman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keväällä 1948

Israel

”Koko

Ajatus

Israelin

Toisen

Kansainvälinen

Yhdysvaltojen