Ulkomaat

Paikalliset uutis­toimistot: Pohjois-Korea perui tapaamisen Etelä-Korean kanssa ja uhkaa vetäytyä myös Trumpin

Pohjois-Korea

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005675032.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koreat