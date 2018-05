Trumpin arvaamattomuus sotki EU-kokoukseen kärkiaiheen – Juha Sipilän mukaan USA:n ”erikoiset päätökset vastoin kaikkia diplomatian pelisääntöjä”

Ulkomaat

Trumpin arvaamattomuus sotki EU-kokoukseen kärkiaiheen – Juha Sipilän mukaan USA:n ”erikoiset päätökset vastoi

Bryssel

EU-maiden

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005682969.html

Sofian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sipilän

Trump

Isäntämaalle