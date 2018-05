Ulkomaat

YK listasi maailman megakaupungit: 37 miljoonaan asukkaan Tokio on ykkönen – katso 30 suurimman lista

Maailman suurimmat kaupunkikeskittymät vuonna 2020 (miljoonaa asukasta):

Väkiluvut on laskettu raportissa taajamien mukaan. Taajama on yhtenäinen alue, jolla asuu ihmisiä kaupunkitiheydellä. Se ei noudata virallisia kaupungin tai metropolialueen rajoja.

suurimpiin kaupunkeihin virtaa miljoonittain uusia asukkaita.Väestönkasvu ja kaupungistuminen yhdessä tuovat kaupunkialueille noin 2,5 miljardia ihmistä lisää vuoteen 2050 mennessä, ennustaa YK:n taloudellisten ja sosiaalisten asiain osasto (DESA).DESA listasi maailman väkirikkaimmat kaupungit keskiviikkona julkaistussa raportissaan.Kärkipaikkaa pitää vielä yli 37 miljoonan asukkaan Tokio, mutta listan kakkonen, jo lähes 29 miljoonan asukkaan Delhi ohittanee sen vuosikymmenessä. Intian kuhiseva pääkaupunki kasvaa jopa miljoonan asukkaan vuosivauhtia, ja samalla Intia nousee Kiinan ohi maailman väkirikkaimmaksi maaksi. Nopea kasvu on näkynyt myös sankkoina savusumuina suurkaupungeissa.taajamissa asuu yli puolet maailman ihmisistä. Vuoteen 2050 mennessä niihin siirtyy kaksi kolmesta ihmisestä, raportissa arvioidaan.Suurin osa tästä kasvusta keskittyy vain muutamaan maahan.”Intia, Kiina ja Nigeria vastaavat yhdessä 35 prosentista maailman kaupunkiväestön ennustetusta kasvusta vuodesta 2018 vuoteen 2050. Intiaan tulee arviolta 416 miljoonaa uutta kaupunkilaista, Kiinaan 255 miljoonaa ja Nigeriaan 189 miljoonaa”, DESA kertoo tiedotteessa., eli yli 10 miljoonan asukkaan taajamia, syntyy jatkuvasti lisää: vuonna 1990 niitä oli 10, nyt 33 ja vuoteen 2030 mennessä 43, jos ennusteen kasvutahti pitää kutinsa.Huima kasvutahti tuo mukanaan kasan ongelmia, DESA varoittaa.”Monille maille aiheuttaa haasteita vastata kasvavan väestön tarpeisiin kuten asumiseen, kuljetukseen, energian tuotantoon ja muuhun infrastruktuuriin, samoin kuin työllisyyteen ja peruspalveluiden kuten koulutuksen ja terveyshuollon järjestämiseen.”1. Tokio (Japani) 372. Delhi (Intia) 303. Shanghai (Kiina) 274. São Paulo (Brasilia) 225. México (Meksiko) 226. Dhaka (Bangladesh) 217. Kairo (Egypti) 218. Peking (Kiina) 209. Mumbai (Intia) 2010. Osaka (Japani) 1911. New York - Newark (Yhdysvallat) 1912. Karachi (Pakistan) 1613. Chongqing (Kiina) 1614. Istanbul (Turkki) 1515. Buenos Aires (Argentiina) 1516. Kalkutta (Intia) 1517. Lagos (Nigeria) 1418. Kinshasa (Kongon demokraattinen tasavalta) 1419. Manila (Filippiinit) 1420. Tianjin (Kiina) 1421. Rio de Janeiro (Brasilia) 1322. Guangzhou, Guangdong (Kiina) 1323. Lahore (Pakistan) 1324. Moskova (Venäjä) 1325. Los Angeles - Long Beach - Santa Ana (Yhdysvallat) 1226. Shenzhen (Kiina) 1227. Bangalore (Intia) 1228. Pariisi (Ranska) 1129. Bogotá (Kolumbia) 1130. Chennai (Intia) 11Lähde: World Urbanization Prospects: The 2018 Revision -raportti, YK