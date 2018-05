Ulkomaat

Yhdysvalloissa vauvoja syntyy ennätysmäisen vaisuun tahtiin

vauvoja syntyy nyt ennätysmäisen vaimeaan tahtiin. Kokonaishedelmällisyysluku putosi viime vuonna 1,76:een, kun se oli vuonna 2016 vielä 1,82.Kokonaishedelmällisyysluku ilmaisee lapsimäärän, jonka naiset saavat keskimäärin elinaikanaan. Väestön uusiutumiseksi luvun pitäisi olla ainakin 2,1.Yhdysvalloille lukema 1,76 oli pienin sitten vuoden 1978, kertovat liittovaltion terveystilastot.Yhdysvalloissa viime vuonna 3,85 miljoonaa. Lukema on pienin sitten vuoden 1987. Viime vuonna syntyi 77 000 lasta vähemmän kuin vuonna 2016. Syntyvyyden laskeva trendi alkoi finanssikriisin puhkeamisen aikoihin vuosina 2007–2008, mutta laskeva trendi on jatkunut, vaikka talous- ja työllisyystilanne maassa ovat taas parantuneet.Yhdysvaltojen hedelmällisyysluku on kuitenkin suurempi kuin monessa muussa kehittyneessä maassa. Esimerkiksi Saksassa luvuksi on kirjattu 1,5 sekä Japanissa ja Italiassa 1,4.