Lähde Reutersille: Italiassa populistinen Viisi tähteä ja äärioikeistolainen Lega ovat päässeet sopuun hallitusohjelmasta

Ulkomaat

Lähde Reutersille: Italiassa populistinen Viisi tähteä ja äärioikeistolainen Lega ovat päässeet sopuun hallitu

Italian

Tekeillä olleesta

populistinen Viisi tähteä ja äärioikeistolainen Lega ovat päässeet sopuun hallituksen ohjelmasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Siitä ei kuitenkaan ole vielä ratkaistu, kenestä tulee pääministeri. Tiedot perustuvat Reutersin lähteeseen Viidessä tähdessä.Reutersin lähteen mukaan ohjelmassa ei ole viitteitä siitä, että Italia tavoittelisi luopumista eurosta.Maassa järjestettiin parlamenttivaalit maaliskuun alussa, mutta hallituksen muodostaminen on ollut vaikeaa.hallitusohjelmasta on aiemmin vuodettu tietoja julkisuuteen. Luonnosten mukaan puolueet lisäisivät menoja ja leikkaisivat tuloja. Ne lupaavat valtavaa veroalea, jossa progressiivinen verotus korvattaisiin 15 prosentin tasaverolla.Tasavero leikkaisi valtion tuloja arviolta 80 miljardilla eurolla.Italia on valmiiksi velkainen maa, jonka valtionvelka on noin 130 prosenttia bruttokansantuotteesta. Euromaista ainoastaan Kreikan valtionvelka on suurempi.