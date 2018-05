Ulkomaat

YK lähettää sotarikostutkijoita Gazaan – Israelia on arvosteltu ylimitoitetusta voimankäytöstä

YK:n ihmisoikeusneuvosto on päättänyt lähettää kansainvälisen ryhmän sotarikostutkijoita Gazaan. Ihmisoikeusneuvosto äänesti asiasta perjantaina.



Israelia on arvosteltu kansainvälisesti ylimitoitetusta voimankäytöstä Gazan rajalla. Tällä viikolla yhteensä yli 60 palestiinalaista on kuollut Israelin armeijan ampumiin luoteihin.



Gazalaiset ovat osoittaneet mieltään Israelia vastaan yli kuuden viikon ajan. Viime maanantai oli päivistä toistaiseksi verisin. Mielenosoittajat vastustivat Yhdysvaltain suurlähetystön avaamista Jerusalemiin.