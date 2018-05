Ulkomaat

Joka kerta kun Yhdysvalloissa tapahtuu joukkomurha, tunnen surun ja vihan lisäksi suurta toivottomuutta. Se johtuu siitä, että mikään ei muutu.Uhrien omaiset itkevät televisiossa. Poliitikot sanovat rukoilevansa uhrien puolesta. Jotkut vaativat aserajoituksia.Vaatimuksiin vastataan, että eivät aseet tapa, vaan ihmiset. Ja että ongelma on kasvatuksessa, moraalin puutteessa tai vaikka siinä, ettei opettajia ole aseistettu vastaamaan tuleen.Jos ampuja on muslimi, vaaditaan rajoja kiinni. Jos ampuja on valkoinen amerikkalainen, puhutaan mielenterveysongelmista.Tämä kaikki on ennalta-arvattavaa, turhauttavaa ja loputtoman masentavaa.Floridan kouluampumisen nostattama valtava kansanliike sai aikaiseksi kiristyksiä vain Floridan aselakeihin. Aserajoituksia vaativat koululaiset joutuivat likakampanjan kohteiksi: heitä syytettiin poliittisiksi sätkynukeiksi ja palkatuiksi näyttelijöiksi.Tällaista on asedebatti Yhdysvalloissa. Ehkä se on tarkoituskin: jos ihmiset tuntevat olonsa avuttomaksi, he eivät ehkä jaksa vaatia muutosta.Sitten kuluu muutamia päiviä, viikkoja tai kuukausia, ja vähitellen asia unohtuu.Kunnes kaikki toistuu.