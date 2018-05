Kiinan ydinpommikoneet harjoittelivat Etelä-Kiinan meren saarilla – Kiina kiristää otettaan kiistellystä alueesta

Ulkomaat

Kiinan ydinpommikoneet harjoittelivat Etelä-Kiinan meren saarilla – Kiina kiristää otettaan kiistellystä aluee

pommikoneet ovat laskeutuneet mahdollisesti ensimmäistä kertaa saarille, jotka sijaitsevat kiistellyllä Etelä-Kiinan meren alueella. Pommikoneet lähetettiin saarille ja riutoille harjoittelemaan hyökkäystä ja laskeutumista.Asiasta kertoi uutistoimistojen mukaan Kiinan ilmavoimat.”Kansan vapautusarmeijan ilmavoimien divisioona järjesti hiljattain harjoituksen, jossa useat pommikoneet, kuten H-6K, harjoittelivat nousua ja laskeutumista Etelä-Kiinan meren saarilla ja riutoilla. Tarkoituksena on parantaa kykyämme saavuttaa kaikki alueet, suorittaa iskuja milloin tahansa ja iskeä kaikkiin suuntiin”, ilmavoimat sanoi perjantaina julkaistussa tiedotteessa Reutersin mukaan.H-6K on pitkänmatkan tarkkuuspommittaja, joka kykenee tekemään myös ydinaseiskuja.Ilmavoimat ei kertonut sitä, missä harjoituksia oli tarkalleen tehty.Lentäjät olivat ilmavoimien mukaan harjoitelleet hyökkäystä määriteltyyn kohteeseen merellä ja sitten treenanneet laskeutumista ja nousua alueella sijaitsevalla lentokentällä.kuvailivat harjoitusta valmistautumiseksi ”taisteluun Etelä-Kiinan merestä”.Kiina on rakentanut Etelä-Kiinan meren saarille ja riutoille siviili- ja sotilaskohteita osoittaakseen, että kiistelty alue kuuluu heille.Suuri osa Etelä-Kiinan meren saarista on asumattomia, mutta useat Aasian valtiot ovat esittäneet vaatimuksia alueen hallinnassa. Alueella kulkee tärkeitä kauppareittejä ja siellä uskotaan olevan merkittäviä öljy- ja kaasuesiintymiä.Kiinan lisäksi aluevaatimuksia ovat esittäneet Vietnam, Filippiinit, Brunei ja Malesia.Yhdysvallat on lähettänyt Etelä-Kiinan merelle sotalaivoja estääkseen Kiinan yksipuoliset aluevaltaukset.