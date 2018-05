Jos Trump häätää siirtolaiset Yhdysvalloista, kuka tekee työt? Piilaakson suomalaisyrittäjä ei näe ”playstationsukupolvea” raskaissa töissä

Ulkomaat

Jos Trump häätää siirtolaiset Yhdysvalloista, kuka tekee työt? Piilaakson suomalaisyrittäjä ei näe ”playstatio

San Diego

Eric Larson

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työvoimapula Työvoimapula

Kalifornia

Mikä

Pattitilanteen

Karhiaho sanoo

Karhiaho,