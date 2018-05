Pappi ja kirkkokansa katosivat pienestä belgialaiskunnasta ja pahamaineisen lähiön imaami pelkää islaminuskon puolesta – Belgiassa yhä harvempi uskoo

Ulkomaat

Pappi ja kirkkokansa katosivat pienestä belgialaiskunnasta ja pahamaineisen lähiön imaami pelkää islaminuskon

Saint-Hubert / Molenbeek

Ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Alle

Luzot’n

Ramadanin

Sattumoisin