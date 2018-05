Natsinmetsästäjät käyvät kisaa aikaa vastaan – viimeisetkin holokaustiin osallistuneet kuolevat lähivuosina, ja siksi tutkinta on laajentunut tappajista vartijoihin ja konekirjoittajiin

Ulkomaat

Natsinmetsästäjät käyvät kisaa aikaa vastaan – viimeisetkin holokaustiin osallistuneet kuolevat lähivuosina, j

Tutkijoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuonna 1958

Syyttäjä

Rommelia

Tuhansia

Aiemmin

Viime

Ikäloppujen