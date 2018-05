Ulkomaat

Ainakin 65 ihmistä on kuollut helleaallossa Pakistanissa – maanantaina lämpötila kohosi 44 asteeseen

65 ihmistä on kuollut helleaallon vuoksi Pakistanin eteläosissa sijaitsevassa Karachissa. Kuolemantapaukset ovat sattuneet kolmen viime päivän aikana, kertovat paikalliset terveysviranomaiset.Helleaalto on alkanut samanaikaisesti muslimien paastokuukauden ramadanin kanssa. Ramadanin aikana muslimit pidättäytyvät ruuasta ja juomasta auringonnousun ja -laskun välisen ajan.Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan lämpötila kohosi maanantaina 44 asteeseen. Lämpötilojen odotetaan pysyvän yli 40 asteessa torstaihin saakka.2015 Karachissa kuoli helleaallon aikana ainakin 1 300 ihmistä. Valtaosa kuolleista oli vanhuksia tai sairaita.Paikallinen aluehallinto on luvannut, etteivät vuoden 2015 tapahtumat pääse nyt toistumaan. Aluehallinto on pyrkinyt varmistamaan, että ihmiset voisivat saada tarvitsemaansa hoitoa.