Räjähdys surmasi ainakin 16 ihmistä Kandaharissa Afganistanissa

Räjähdys Afganistanin toiseksi suurimmassa kaupungissa Kandaharissa on surmannut 16 ihmistä, kertovat viranomaiset. 38 ihmisen kerrotaan haavoittuneen.



Kukaan ei ole vielä ilmoittautunut tiistaisen iskun tekijäksi.



Aiemmin toukokuussa Farahin kaupungissa yli 30 poliisia kuoli ääri-islamilaisen Taliban-järjestön hyökkäyksessä. Huhtikuussa yli 20 ihmistä kuoli kahdessa räjähdyksessä Kabulissa. Terroristijärjestö Isisin itsemurhaisku äänestäjien rekisteröitymiskeskukseen tappoi lähes 60 ihmistä Kabulissa huhtikuussa.



Afganistanissa iskut siviilejä vastaan ovat lisääntyneet viime kuukausina. Niitä on tehnyt lähinnä Taliban, mutta viime aikoina Afganistanissa on alkanut tehdä iskuja myös Isis.