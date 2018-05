Ulkomaat

Saksan pakolais­politiikkaa ravistelee vakava korruptio­skandaali – virkailijan epäillään myyneen turva­paikko

Berliini

Saksaa

Korruptioskandaalin

Turvapaikkapäätösten

Tuhannella

riepottelee mittava korruptioskandaali, joka jättää syvän jäljen Saksan muutoinkin kovan arvostelun kohteena olevaan turvapaikkapolitiikkaan.Maahan­muutto­viranomaisten kyky hoitaa ja valvoa turvapaikka­prosessia on saanut kovan kolauksen – syystä.Saksan pienimmässä osavaltiossa Bremenissä paikallisen maahan­muutto­viraston virkailijan epäillään myöntäneen perusteetta myönteisiä turvapaikka­päätöksiä turvapaikan­hakijoille.mittakaava on selvinnyt askel kerrallaan. Ensimmäiset tiedot Bremenin maahanmuuttoviraston entisen johtajan epäillyistä väärinkäytöksistä tulivat julki huhtikuussa. Tuolloin kerrottiin, että johtaja olisi vuosina 2013–2016 antanut perusteetta myönteisen päätöksen 1 200 turvapaikanhakijalle.Alkuun epäiltiin, että kyse olisi ollut yksittäisen työntekijän halusta auttaa. Nyt motiivi on karumpi, ja myös epäiltyjen määrä on kasvanut. Kyse on rahasta ja maahanmuuttoviraston johtavassa asemassa olevan naisen lisäksi ilmeisesti kolmesta asianajajasta ja yhdestä tulkista.Viikonvaihteessa saksalaislehti Der Spiegelissä myönteisen turvapaikkapäätöksen ostanut kurdimies kertoi oman tarinansa. Välittäjänä toimi tietty Hildesheimissa toimiva asianajaja. Se ei haitannut, että syyrialainen henkilötodistus oli väärennös. Käteinen kiinnosti enemmän. Turvapaikan sai tonnilla.ostaminen ja myyminen on valtava skandaali. Aihe on myös poliittisesti mitä herkin, ja tämä kuuluu saksalaiskeskustelussa. Skandaali on polttoainetta populismille ja muukalaisvihalle.Jälkipyykkiä pestään pitkään. Saksan liittovaltion maahanmuuttovirasto BAMF tutkituttaa 18 000 Bremenissä vuodesta 2000 alkaen tehdyn myönteisen turvapaikkapäätöksen oikeellisuuden. Varmuuden vuoksi myös muissa osavaltioissa arvioidaan noin 8 000 päätöksen oikeellisuus.Bremenin tapaus on hyvin vakava. Luottamus Saksan turvapaikkapolitiikkaan oli kovilla jo entuudestaan, ja se on sitä nyt vieläkin enemmän.Kysymyksiä herättää monia asia: työtavat, puuttuva omavalvonta, hidas tarttuminen asiaan, kun siitä saatiin ensimmäiset vinkit. Epäilysten olisi pitänyt herätä jopa turvapaikkapäätöstilastoista. Korruption seurauksena Saksassa on ihmisiä, joilla ei ole sinne asiaa. Heillä voi olla kytköksiä terrorismiin ja he voivat olla riski turvallisuudelle, sillä tätä turvapaikkamenettelyssä tutkitaan.eurolla hyvin moni, joka ei täytä turvapaikan ehtoja, on valmis sen ostamaan. Kyse ei ole edes summasta. Vakavinta on kuitenkin se, että turvapaikkoja myydään. Siinä Saksa tuskin on vain ikävä poikkeus.