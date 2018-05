”Kun painaa jalkapohjan oikeasta kohdasta, niskasärky ja unettomuus helpottaa” – Kiinalainen lääketiede pitää pintansa, mutta paljonko siinä on huuhaata ja mistä on oikeasti apua? Perinteinen kiinalainen lääketiede oli vielä 1990-luvulla monelle Kiinassa ainoa vaihtoehto. Nykyään on tavallista yhdistää kiinalainen ja länsimainen hoito.