Ulkomaat

Kaksi ebolakaranteenista karannutta löytyi kuolleena Kongon demokraattisessa tasavallassa

Kaksi ebolaan sairastunutta ja heille määrätystä karanteenista karannutta potilasta on kuollut Mbandakan kaupungissa Kongon demokraattisessa tasavallassa, uutistoimisto Reuters kertoo.



Kahden jo kuolleen potilaan lisäksi karkuun lähti kolmaskin henkilö, joka on löydetty elossa ja joka on tällä hetkellä Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Lääkärit ilman rajoja -järjestön tarkkailtavana.



Ebola on tähän mennessä tappanut Mbandakassa jo 27 ihmistä. Terveysviranomaiset ovat Reutersin mukaan asiasta erityisen huolissaan, koska Mbandakasta on sekä tie-, ilma- että vesiyhteydet maan pääkaupunkiin Kinshasaan.