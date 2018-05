Ulkomaat

Yhdysvaltojen johtaman liittouman koneet iskivät Syyrian armeijan asemiin

johtaman liittouman koneet iskivät Syyrian armeijan asemiin aikaisin torstaina, kertoo Syyrian valtiollinen media SANA. Iskut tehtiin Abu Kamalin ja Hmeimehin välisellä alueella Itä-Syyriassa, Deir Ezzorin maakunnassa.SANA:n mukaan vahingot olivat vain aineellisia.Sekä Yhdysvaltojen johtama liittouma että Venäjän tukema Syyrian armeija ovat taistelleet Deir Ezzorissa Isisiä vastaan omaa sotaansa. Liittouman ja armeijan välillä on kulkenut Eufrat-virtaa myötäilevä raja, jolla on pyritty estämään yhteenotot niiden välillä.Yhdysvaltojen liittouma on viime kuukausina tehnyt useita iskuja Syyrian hallinnolle uskollisten joukkojen asemiin. Syyrian armeijan mukaan nyt tehdyt iskut osuivat kahteen tukikohtaan, jotka sijaitset Isisin-vastaiselle rintamalla.”Iskujen jälkeen Isis hyökkäsi asemiin. Ilmaiskut ja hyökkäys aiheuttivat useiden taistelijoiden kuoleman ja materiaalisia vahinkoja”, kertoi uutistoimisto AFP:n lähde.