Suora lähetys käynnissä: Tutkijaryhmä kertoo, että malesialaiskoneen pudottanut ohjusjärjestelmä tuli Venäjän armeijalta Kurskista

matkustajakoneen alasampumista Itä-Ukrainassa tutkiva kansainvälinen ryhmä JIT antaa paraikaa väliraporttia selvityksistään. HS näyttää tiedostustilaisuuden suorana lähetyksenä.Tutkijoiden mukaan Buk-ilmatorjuntajärjestelmä, jonka ohjuksella matkustajakone ammuttiin alas, oli peräisin Venäjän armeijan 53. ilmatorjuntaprikaatilta Kurskista.Jo aiemmin oli selvitetty, että lentokoneen tuhosi venäläisvalmisteinen Buk-ilmatorjuntaohjus, joka laukaistiin Itä-Ukrainan sota-alueelta.Tutkijat eivät aio nimetä syyllisiä ihmisiä ja aikovat pyytää yleisöltä apua tutkimuksiinsa, kertoo uutistoimisto Reuters.JIT koostuu Australian, Belgian, Hollannin, Malesian ja Ukrainan viranomaisista.Kansalaisjournalistinen tutkintasivusto Bellingcat julkaisee oman raporttinsa aiheesta perjantaina kello 12 Suomen aikaa. Bellingcat on jo aiemmin esittänyt alasampumisen syylliseksi Venäjää, joka tukee Itä-Ukrainan kapinallisia taisteluissa Ukrainan hallituksen joukkoja vastaan. Venäjä on kiistänyt osuutensa.Kuala Lumpuriin matkalla ollut Malaysia Airlinesin lento MH17 räjähti Ukrainan yläpuolella 17. heinäkuuta 2014. Boeing 777 -mallisen koneen kyydissä oli 298 ihmistä, ja he kaikki kuolivat. Suurin osa uhreista oli hollantilaisia.tapahtuneesta käydään aikanaan luultavasti Hollannissa, koska Venäjä on estänyt YK:n alaisen erityistuomioistuimen perustamisen käyttämällä veto-oikeuttaan turvallisuusneuvostossa.Todennäköiset epäillyt ovat Venäjällä tai Itä-Ukrainassa. Jotta heidät saataisiin luovutetuiksi oikeuteen, tarvittaisiin Venäjän suostumus.