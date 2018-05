Ulkomaat

Vaaratilanne Dresdenissä: toisen maailmansodan aikaisen pommin purkaminen aiheutti tulipalon pommin lähistölle

aikaisen pommin purkaminen on aiheuttanut vaaratilanteen ja evakuoinnin pidentämisen Dresdenissä Saksassa. Pommin purkaminen epäonnistui, ja tilanteessa purkamisessa syntyneet kipinät sytyttivät tulipalon pommin lähelle.Poliisi on lähettänyt sammutusrobotteja jäähdyttämään pommia, poliisi kertoo Twitter-tilillä.Kun pommi on jäähdytetty, pomminpurkuryhmä palaa arvioimaan riskin.Tiistaina löydettyä 250 kiloa painavaa lentopommia ryhdyttiin purkamaan myöhään keskiviikkoiltana. Alueelta, jolla sijaitsee kaksi vanhainkotia ja sairaala, oli sitä ennen evakuoitu 9 000 ihmistä.Pomminpurkuryhmä räjäytti pois pommin sytyttimen, mutta pommin ympärille koottu suojamateriaali syttyi tuleen, kertoo uutistoimisto AFP.Saksan ilmailuviranomaiset peruuttivat keskiviikkona 25 lentoa, joiden oli määrä lentää Dresdenin yli. Peruutuksia tehtiin myös torstaina.toisessa maailmansodassa ovat kuuluisia tuhoisuudestaan. Yhdysvaltojen ja Britannian ilmavoimat tuhosivat suuren osan kaupungista 13.–15. helmikuuta 1945, vaikka sota oli jo ratkennut.Arviot kuolonuhrien määrästä vaihtelevat 20 000:sta aina 200 000:een.