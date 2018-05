Egypti pidätti tunnetun blogaajan ja ihmisoikeusaktivistin Wael Abbasin – ”Kävelen miinakentällä”, Abbas sanoi HS:n haastattelussa maaliskuussa

Ulkomaat

Egypti pidätti tunnetun blogaajan ja ihmisoikeusaktivistin Wael Abbasin – ”Kävelen miinakentällä”, Abbas sanoi

”Minua

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Abbas

Blogaajana

Abbas

Kansainväliset

Maaliskuussa