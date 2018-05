Ulkomaat

Osa kiinalaisista tekee kauppa­matkaansa köysiradalla – video näyttää huima­päisyyttä vaativan joen ylityksen

Nyt toistetaan : Tältä näyttää kauppamatkan alku Kiinassa

Etelä-Kiinan vuoristoalueella Lazimin kylässä köysirata on välttämättömyys. Teiden ja siltojen puutteen takia kyläläiset aloittavat työ- tai kauppamatkansa viilettämällä vuolaan joen rajun kosken yli köysiradan avulla.



Paikallisten asukkaiden mukaan Lazimi ei ole yksittäistapaus, sillä alueella on yhä kolmisenkymmentä kylää, joissa köysirataa tarvitaan päivittäin. Osaa köysiradoista pidetään hyvinkin vaarallisina, mutta kauppa- tai apteekkimatkan takia niitä on käytettävä.



Alueen tieyritykset rakentavat nyt siltoja kiinteällä hinnalla, mutta alueen eristyneisyyden takia kukaan ei osaa arvioida, koska viimeisetkin köysiradat on korvattu silloilla.