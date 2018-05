Alkuperäiskansan naiset taistelivat etulinjassa öljyputkea vastaan USA:n Standing Rockissa – Putki toteutui, mutta reservaatin nuoret pelastuivat itsemurhilta

Ulkomaat

Alkuperäiskansan naiset taistelivat etulinjassa öljyputkea vastaan USA:n Standing Rockissa – Putki toteutui, m

Moni

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Me

Puhdas

Young

https://www.theguardian.com/us-news/2016/nov/04/dakota-access-pipeline-protest-standing-rock-women-police-abuse

Tieto

Vastarinnan

Standing

Mutta